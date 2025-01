Venerato: “Sfumati Garnacho e Adeyemi Manna lavora su Amuzu e Comuzzo anche se…”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, nel corso del TG regionale ha fatto un punto sul mercato azzurro

“Il Napoli sta giocando su tre tavoli. Sfumati Garnacho e Adeyemi, dopo il no del Bologna per Ndoye, Manna sta lavorando a situazioni diverse low-cost, per pensare poi al colpo da novanta in estate. Amuzu è confermato, il Napoli vorrebbe il prestito con diritto con l’Anderlecht, c’è anche il Gremio ma il ragazzo vorrebbe trasferirsi in azzurro.

Saint-Maximin? Il Napoli vuole in prestito secco, l’ha messo un attimo in stand-by perché preferisce Amazu. In Olanda parlano ancora di Noa Lang, staremo a vedere se resta. Comuzzo? La Fiorentina fa sapere che non è in vendita, c’è da capire se è una tattica del club viola per strappare una cifra più alta (Commisso chiede 40 milioni) o davvero lo terranno fino a giugno”.

