Vent’anni di cuore e impegno per Napoli: la Fondazione Cannavaro Ferrara celebra un traguardo speciale con Il progetto “I Fuoriclasse Di Napoli”

Fondazione Cannavaro Ferrara: mercoledì 4 giugno l“FCF SUMMER CHARITY 2025” per la raccolta fondi al beach club Labelon di Bacoli (NA)

Da due decenni, la Fondazione Cannavaro Ferrara (FCF) è un faro di speranza e un motore di cambiamento per la città di Napoli. Nata nel 2005 dalla visione e dalla passione dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro insieme a Ciro e Vincenzo Ferrara, la Fondazione si appresta a celebrare vent’anni di ininterrotta attività e di profondo impegno sociale. Questo importante anniversario è l’occasione per ribadire con ancora più forza la missione della FCF: sostenere i giovani e le famiglie in difficoltà, offrendo loro opportunità concrete di crescita e riscatto.

Il cuore pulsante delle celebrazioni per il ventennale è il progetto “I Fuoriclasse di Napoli“, un’iniziativa ambiziosa e di grande impatto dedicata al contrasto dell’evasione scolastica e della povertà educativa nel quartiere di Secondigliano. Promosso in collaborazione con l’associazione L’Agorà Partenopea APS, che opera da anni sul territorio, il progetto si propone di coinvolgere circa 100 minori in situazioni di particolare vulnerabilità.

“I Fuoriclasse di Napoli” non è solo un programma, ma una promessa: quella di offrire a questi ragazzi un’alternativa valida alla strada, un percorso di formazione e sviluppo personale che li aiuti a scoprire e coltivare i propri talenti. Il progetto si articola in un programma integrato di attività (doposcuola, corsi di estetica, pianoforte e chitarra) che si svolgono presso il centro sportivo Football Padel Club e il Centro Giovanile Sandro Pertini di Secondigliano. Qui, i giovani hanno accesso a corsi pensati per stimolare la creatività, favorire l’integrazione e trasmettere valori fondamentali della vita come rispetto e amicizia fornendo loro gli strumenti per costruire un futuro migliore.

La passione e la dedizione che animano la Fondazione Cannavaro Ferrara sono palpabili. Ogni iniziativa, ogni progetto è portato avanti con un impegno costante e una profonda convinzione nel potenziale dei giovani napoletani. I fondatori, insieme alla madrina storica Maria Mazza, sono in prima linea nel promuovere questa visione, mobilitando risorse e sensibilizzando la comunità sull’importanza di investire nelle nuove generazioni.

Come dichiarano Ciro e Vincenzo Ferrara, Fabio e Paolo Cannavaro: “Siamo fieri di rilanciare questa iniziativa sociale dedicata ai ragazzi del quartiere di Secondigliano. Crediamo fermamente che investire sui giovani sia essenziale per il futuro e che tutti meritino l’opportunità di realizzare i propri sogni. È grazie al generoso sostegno di ospiti, amici, donatori storici e sponsor istituzionali che possiamo costruire queste possibilità”.

Per sostenere il progetto “I Fuoriclasse di Napoli” e celebrare il ventennale della Fondazione, il 4 giugno 2025 si terrà l’evento “FCF Summer Charity 2025” presso il Labelon, raffinato beach club campano.

Il party esclusivo, già sold-out, è riservato a donatori, sostenitori e aziende partner per la per la raccolta fondi e unisce eccellenze gastronomiche, musica dal vivo, DJ set e solidarietà. Tra gli ospiti Maurizio Aiello, Veronica Maya, Daniele Sorrentino e Maurizio de Giovanni.

Gli sponsor che da anni sostengono le attività della Fondazione e che sono il motore ed il cuore pulsante dei progetti sono aziende virtuose ed eccellenze napoletane e campane: Kiton, Otofarma, Jadea, Energia Napoletana, Banca Investis, Givova, Riflessi, Perrella Distribuzione, Gold Tower Life style, Ortomate, Sorbino Uomo, Centro Porsche Napoli Del Priore, Title e Design, Abbondanza del pane, Energia sociale, Gev Sport e Management, Top Mail, Gabetti e Balato.

Per il food e i maestri pasticcieri: Gino Sorbillo, Diego Vitagliano, Punto Nave, Cillo, Joseph Antica Macelleria, Ciro Poppella, Gelateria Mennella, De Vivo Pompei, Calise, Emanuele Frigenti Fruit Design, Jolie Champagnerie, Vesuvius Gin.

Media partner dell’evento: We can dance e I’M Magazine; per l’organizzazione sono coinvolte aziende eccellenti dell’intrattenimento Studio Uno Marketing, Fabbricanti di Emozioni, Labelon, Le Mille Me, Gvr Multilocal Hub.

Per questa edizione dell’evento sono circa 50 le aziende coinvolte tra sponsor, partner e fornitori gestite dalla marketing manager Stefania Avallone; la loro presenza concreta è indispensabile per la realizzazione di un evento benefico così importante.

L’impegno della Fondazione Cannavaro Ferrara è una testimonianza concreta di come la solidarietà possa generare un impatto positivo duraturo sulla società. In vent’anni di attività, la FCF ha sostenuto numerosi progetti sociali, aiutando centinaia di bambini e giovani. “I Fuoriclasse di Napoli” si inserisce in questo solco, rappresentando un ulteriore, significativo passo verso la costruzione di una Napoli più inclusiva e solidale, una città che non lascia indietro nessuno dei suoi figli.

