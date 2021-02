Ventura: “Insigne un leader in campo. Maksimovic va aiutato a rendere al meglio”

Gian Piero Ventura, ex commissario tecnico della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, nel corso della trasmissione Arena Maradona.

“Insigne è diventato un leader in campo. Vederlo giocare è un piacere per gli occhi. Ammiro il suo modo semplice di produrre giocate di alto livello. Non so se Insigne sia un leader anche negli spogliatoi, perché non vivo quotidianamente la realtà del Napoli, però in campo fa faville. Il Maksimovic di adesso non è certo quello che abbiamo ammirato a Torino, visto che con me giocava centrale nella difesa a tre. Negli ultimi tempi l’ho visto sballottolato a destra e a sinistra. Ci sono calciatori che non hanno lo spessore per risollevarsi da soli ed altri, come Maksimovic, che vanno aiutati a rendere al meglio. Per fare ciò, bisogna schierarli nella loro posizione più congeniale. Ad esempio, quando veniva impiegato a destra con compiti esclusivamente difensivi da Ancelotti, Maksimovic ha fatto intravedere le sue qualità”.

