Ventura: “Per il Napoli è stato un punto guadagnato”

A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex allenatore di Cagliari, Napoli e della Nazionale Gian Piero Ventura.

Ventura ha commentato l’ultima di Serie A e ha detto la sua sulla partita di ieri del Napoli. Queste le sue parole:

“Nessuno si aspettava una giornata simile. È successo qualcosa di difficilmente ripetibile. Non credo sia mai successo che le prime sei in classifica non abbiano vinto nello stesso turno. L’occasione persa dal Milan a Salerno è incredibile, visto che la Salernitana è ultima.

Il Cagliari avrebbe meritato di vincere, quindi io penso che il punto del Napoli sia un punto guadagnato. Se pensiamo alla prestazione, è importante per il Napoli non essere uscito sconfitto dalla Sardegna Arena. Io credo che abbiano pagato le assenze, è vero che ha una rosa profonda ma a nessun avversario puoi regalare Insigne, Lozano, Anguissa e in più è arrivato l’infortunio dei due terzini.

In Europa League a Barcellona hanno fatto una grande partita, giocando un primo tempo spettacolare, un pò, quel dispendio di energie lo hanno pagato in campionato. A Cagliari è stato un Napoli diverso anche nel modulo, mi è sembrato che sono venuti meno alcuni riferimenti. Gli uomini di Spalletti devono tenersi stretto il punto perché, torno a ripetermi, è un punto guadagnato.

Gli azzurri nelle prossime gare affronteranno il Barcellona nel ritorno di Europa League e poi Lazio e Milan in campionato. A mio avviso hanno tutte le carte in regola per giocarsi lo Scudetto.“

