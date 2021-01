Verde, l’agente: “Daniele carico a mille, non vede l’ora di affrontare il Napoli in Coppa”

Luigi Lauro, agente di Daniele Verde, dello Spezia, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, per parlare del suo assistito.

Verde sta vivendo un grandissimo momento di forma, essendo andato in gol nelle ultime due uscite, che hanno visto lo Spezia affrontare la Roma (prima in Coppa Italia e poi in campionato), squadra in cui l’attaccante napoletano è cresciuto: “Daniele è bello carico, sta bene, ha recuperato in tutto e per tutto dall’infortunio che lo ha tenuto per due mesi lontano dal campo. Ora stanno arrivando anche i gol, e lui è davvero contentissimo.

Con il Napoli che partita sarà? Credo una gara interessante. Lo Spezia è una squadra che va a giocarsela con chiunque, grazie alla mentalità inculcata da Italiano. Per il Napoli sarà una bella gatta da pelare. Italiano? Daniele ne parla sempre benissimo. È un allenatore che lavora tanto con la squadra e fa legare il gruppo. Il compito del tecnico, oltre che allenare, è la gestione del gruppo che è fondamentale. Quando c’è l’unione del gruppo si possono raggiungere risultati importantissimi. Italiano, per come ne parla Verde, è veramente molto bravo.

Cosa manca al Napoli? La fortuna (ride ndr). Se si analizzano le partite e vedi che fai venti tiri in porta senza segnare, la colpa non è dell’allenatore, ma soprattutto della sfortuna. In questo momento al Napoli manca questa e anche la tranquillità. C’è troppo caos. Se continui a giocare bene e gira male, non è colpa dell’allenatore o del giocatore. Insigne? Anche i grandi giocatori hanno sbagliato calci di rigore, ma alla fine non bisogna farne una tragedia e andare avanti. Il Napoli è ancora in corsa per la Champions e può tranquillamente dire la sua in Europa League”.

