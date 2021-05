Verde: “Sono di Napoli e tifoso del Napoli, non potrei mai rifiutare una chiamata”

Il calciatore napoletano dello Spezia Daniele Verde ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 Radio Station.



“Con la salvezza raggiunta è scattato il riscatto automatico e ora sono ufficialmente un calciatore dello Spezia.

Sono di Napoli e sono un tifoso del Napoli, se dovesse arrivare una chiamata non potrei mai rifiutare, andrei a giocarmi le mie carte.

Napoli-Verona? Non sarà una passeggiata per gli azzurri, i gialloblù hanno dimostrato solidità e caparbietà. Juric è uno che non molla mai, sarà sicuramente una bella partita.

Zaccagni? Ci ho giocato insieme proprio a Verona, credo sia pronto per approdare in una grande piazza.

Mister Italiano gioca un grande calcio, lo ha dimostrato qui a La Spezia e credo sia prontissimo per esportare le sue idee in un grande club.

Perché ho fatto le giovanili nella Roma e non nel Napoli? Non so cosa manchi alla società di Adl a livello di settore giovanile, ma siamo in tanti ad essere andati via da giovanissimi”.

