Verdone: “Fino ad adesso un gioco preciso nella Roma ancora non l’ho individuato”

Carlo Verdone tifoso speciale della Roma, ha parlato ai microfoni di “Centrosuono Sport “, in previsione della partita di domenica contro il Napoli.

La partita contro il Napoli per Verdone è sempre speciale, vista l’amicizia con De Laurentiis:

“Penso di non essermi ancora fatto un’idea precisa. Sono convinto dell’allenatore, ma credo che i giocatori siano un pochino meglio di come l’abbia descritti lui, ci sono ancora degli svarioni in difesa anche nei titolari. Ci mancano un centrocampista e un difensore sicuramente. Fino ad adesso un gioco preciso ancora non l’ho individuato. Chissà se questa batosta serve per dare la scossa, io me lo auguro.”

