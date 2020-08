Veretout, l’agente: “Non capisco le voci, resterà alla Roma”

Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout, centrocampista della Roma che piace al Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

“Il futuro di Veretout? Vi garantisco che rimarrà alla Roma. Non capisco perché continuino ad uscire queste voci tra lui e il Napoli. Al 99,99% resterà in giallorosso. Biraghi? Non so cosa succederà nel suo futuro. Inter e Fiorentina non hanno trovato l’accordo e siamo in stand-by. Con i viola abbiamo un problema contrattuale. Il ragazzo ha un contratto fatto tre anni fa, quando aveva una dimensione completamente diversa a quella di oggi. Il ragazzo ritornerebbe volentieri alla Fiorentina, però, un giocatore del suo livello non può rimanere con un contratto di quel valore”.

