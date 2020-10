Carlo Verna, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“La gente credo sia stanca di sentire ipotesi e supposizioni. Io credo che contro la Juventus il Napoli potrà giocare con Bakayoko e Koulibaly, al di là degli esuberi che non sono stati smaltiti, mi riferisco a Milik e Llorente in particolare, l’organico è competitivo. Juve-Napoli si giocherà, lo Stato non può arrendersi alle regole del calcio”.

Comments

comments