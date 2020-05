Verna (Presidente Nazionale ODG): “Ridicola la limitazione dei giornalisti negli stadi”

Carlo Verna, presidente Nazionale ODG, ha parlato a radio Marte della limitazione a dieci posti complessivi per i giornalisti allo Stadio.

“Pensare a limitazioni eccessive per i giornalisti non sta né in cielo né in terra Se si aprono cinema e discoteche perché si chiudono gli stadi? Non c’è ragione di limitare Se le cose migliorano e si apre tutto non si può pensare a limitazioni insensate per i giornalisti Gli spazi sono sconfinati negli stadi Non vorrei che ci fosse qualcuno che non vuole i giornalisti allo stadio Noi contrasteremo tutto questo Appena vi sarà chiarezza chiediamo che il governo e la FIGC tutelino i giornalisti Vogliamo il Protocollo per la libera stampa”.

