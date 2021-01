Verona, allenamento mattutino in vista della sfida con il Napoli

Il Verona, tra le più liete sorprese di questo inizio di campionato, è al lavoro in vista del prossimo impegno casalingo contro il Napoli.

Gli scaligeri, guidati da Ivan Juric, si sono ritrovati, in tarda mattinata, al centro sportivo, per l’odierna seduta di allenamento. Questo il report pubblicato dal club sul sito ufficiale: “È proseguita oggi, giovedì 21 gennaio, la preparazione dei gialloblù al match di domenica pomeriggio, allo stadio ‘Bentegodi’ (ore 15), contro il Napoli, match valido per la 19esima giornata della Serie A TIM 2020/21, ultimo turno del girone d’andata. Allo Sporting Center ‘Paradiso’ si è svolta, in tarda mattinata, una seduta con le seguenti attività: riscaldamento incentrato sull’attivazione, esercitazioni sul possesso-palla, esercitazione tattica e partita a campo intero, a minutaggio ridotto. Domani, venerdì 22 gennaio, è in programma – al mattino – una nuova seduta di allenamento, evidentemente a porte chiuse e nel rispetto di tutti i protocolli e le misure di sicurezza vigenti”.

