Durante la sfida che si sta giocando questa tra Verona e Bologna, il centrocampista scaligero Barak è stato ammonito e in quanto diffidato salterà il prossimo turno.

Il calciatore del Verona, infatti, non ci sarà nella trasferta di domenica con il Napoli che per gli azzurri sarà decisiva per la qualificazione in Champions.

