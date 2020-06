Questa sera allo Stadio Bentegodi si è giocata Verona-Cagliari, recupero della 25 giornata del campionato di Serie A.

Il risultato finale di 2-1 in favore dei padroni di casa è stato deciso da una doppietta Di Carmine mentre è stato inutile il gol di Simeone per i rossoblu. La gara si è chiusa con due espulsi per parte: Borini per il Verona (salta il Napoli) e Cigarini per il Cagliari.

