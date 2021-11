Il Verona batte 2-1 in extremis l’Empoli in una gara valida per la 13 giornata del campionato di Serie A.

Decidono il risultato finale i gol di Barak e Tameze che al 91 regala i 3 punti ai padroni di casa che continuano lo splendido percorso intrapreso con l’arrivo di Tudor in panchina.

Inutile il gol toscano segnato da Romagnoli che non riesce ad evitare la sconfitta all’Empoli.

