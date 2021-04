La Fiorentina batte 2-1 il Verona in una gara valida per la 32 giornata del campionato di Serie A.

Decidono il risultato finale i gol di Vlahovic e Caceres per i viola mentre è inutile la rete segnata da Salcedo per gli scaligeri. Con questa vittoria la Fiorentina ottiene 3 punti importantissimi per la lotta salvezza in vista delle partite di domani.

