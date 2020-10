Non vanno oltre lo 0-0 Verona e Genoa nel Monday Night della quarta giornata di campionato

Il Monday Night di stasera è l’unica partita in cui non si è segnato nemmeno un gol di una giornata in cui ne sono stati segnati 41. Il Verona perde un’importante occasione per conquistare posizioni in classifica. Il Genoa, invece, guadagna un punto importante per la salvezza.

