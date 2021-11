Verona, Gunter: “L’anno scorso meritammo di pareggiare a Napoli. Osimhen? Non sarebbe male se non giocasse”

Koray Gunter, difensore del Verona, prossimo avversario del Napoli in campionato, ha rilasciato un’intervista al quotidiano L’Arena.

Il tedesco, di origine turca, è tornato anche sul match dello scorso anno, concluso con un 1-1 che costò agli azzurri la qualificazione in Champions League: “Ricordo poco l’ultima partita giocata al ‘Maradona’, per noi è stata una partita come un’altra. Ricordo che meritavamo di pareggiarla e ci riuscimmo: se c’è da prendersi qualcosa, noi lo facciamo, il resto non conta. Il Napoli di oggi? Una squadra piena di stelle e, sinceramente, non sarebbe male se mancasse Osimhen. Koulibaly non sarà della gara, e questa è sicuramente una buona notizia”.

