Verona, Gunter: “Rrahmani riuscirà ad imporsi a Napoli. Contro gli azzurri daremo il massimo”

Koray Gunter, difensore dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni de “L’Arena”, della prossima sfida al Bentegodi contro il Napoli.

“Il Napoli è una squadra piena di giocatori che possono cambiare la partita da un momento all’altro. Togliere spazio a Lozano e Insigne? Sarebbe già qualcosa. Noi comunque faremo il massimo e io sono a disposizione come sempre. Al momento il nostro pensiero va alla salvezza, un obiettivo che vogliamo raggiungere il prima possibile. Al resto penseremo più avanti.

Rrahmani sapeva che al Napoli avrebbe trovato delle difficoltà, me l’ha detto anche quando ci siamo sentiti al telefono. Non è facile imporsi in una grande squadra, inoltre ha dovuto adattarsi in un difesa a quattro ricca di campioni, ma ce la farà”.

