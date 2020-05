Verona, il ds D’Amico: “Kumbulla? Non è detto che lo cederemo, costa più di 25mln”

Tony D’Amico, direttore sportivo del Verona, ha parlato, ai microfoni di Sky Sport del futuro di Marash Kumbulla, difensore che piace al Napoli.

“È un ragazzo forte. Pensiamo che costi più di 25 milioni di euro. Ha giocato un campionato strepitoso e ha dimostrato di essere un calciatore attenzionato dai top club europei. Avrà tante richieste, come già oggi accade. Ma è presto per parlare di cifre. Noi facciamo una valutazione esclusivamente tecnica del giocatore. Non è detto che vada via, c’è ancora tanto tempo. Per noi è bello che lui venga dal settore giovanile, questo è merito della gestione Setti, presidente che ha sempre creduto nei nostri ragazzi”.

