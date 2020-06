Verona-Napoli 0-2: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella 27esima giornata del campionato di Serie A 2019-20 il Napoli ha affrontato il Verona allo stadio Bentegodi. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 7 – Non era facile tenere la squadra concentrata dopo il trionfo in Coppa Italia e invece il Napoli ha tenuto bene il campo e ha concesso davvero poco al Verona che sul suo campo ha battuto la Juventus. Gli automatismi sul pressing, sul giro palla e sulle verticalizzazioni hanno funzionato bene e la difesa non ha sofferto più del dovuto concedendo solo una clamorosa palla al Verona sullo 0-0. Squadra che è sembrata convinta e decisa a fare la partita e a dominare il campo.

OSPINA: 7 – Chiamato in causa con tiri da lontano di facile amministrazione e uscite che richiedevano tanto coraggio e lui si è fatto trovare pronto così come sui due tiri di Veloso.

DI LORENZO: 6 – Rispetto al rendimento pre-coronavirus sembra quello che stenta di più a ritrovare la giusta condizione anche se non ha fatto mancare l’appoggio alla manovra, attento in fase difensiva.

MAKSIMOVIC: 7 – Con il fisico e la determinazione annulla Di Carmine un po’ temuto alla vigilia dopo la doppietta segnata al Cagliari.

KOULIBALY: 7 – Un gigante senza sbavature.

HYSAJ: 5 – L’impegno non manca, la qualità forse sì.

DEMME: 5 – Non ancora in condizione soffre la marcatura a uomo di Verre anche se non fa mancare l’equilibrio difensivo alla squadra.

POLITANO: 6 – Partita sufficiente per impegno e per come ha fatto i movimenti in fase difensiva, suo il corner del primo gol del Napoli.

ALLAN: 5 – Non una prestazione indimenticabile e sbaglia anche un gol che avrebbe dato tranquillità alla squadra.

ZIELINSKI: 7 – Prestazione davvero eccellente per quantità e qualità forse il migliore del Napoli, peccato non aver cercato la conclusione con più convizione.

INSIGNE: 6 – Qualche spunto dei suoi e tanto sacrificio anche in fase di non possesso.

MILIK: 6 – Il gol salva una prestazione altrimenti deludente.

FABIAN (dal 66′ al posto di Allan): 6 – Entra subito in partita giocando la palla con qualità

GHOULAM (dal 66’ al posto di Hysaj): 6 – Bentornato Faouzi, ritorno bagnato con una prestazione sufficiente per come ha saputo proporsi in attacco e come ha tenuto la posizione in fase difensiva.

MERTENS (dal 72’ al posto di Milik): 6 – Rispetto a Milik rientra a centrocampo e aiuta i compagni ad uscire dal pressing avversario con un gioco di sponda utile per far salire la squadra.

LOBOTKA (dal 72’ al posto di Demme): 6 – Rincorre tutti gli avversari che capitano dalle sue parti e aveva il compito di garantire il giusto filtro a centrocampo.

LOZANO: (dall′84′ al posto di Politano): 6 – Entra e segna, peccato per il gol fallito.

ARBITRO PASQUA (di Nocera Inferiore della Sezione di Tivoli): 4 – Sbaglia tanto soprattutto nell’ammonire Koulibaly e nel non dare dei sacrosanti gialli ai veronesi. Il VAR lo aiuta a non commettere un clamoroso errore su fallo di mano che ha propiziato il gol poi annullato al Verona e non vede il fallo di Lozano in occasione del secondo gol del Napoli.

