Il Verona batte 2-1 il Parma nel Monday Night della 22 giornata di campionato.

Decidono il match l’autogol di Grassi e il gol di Barak per i padroni di casa mentre è inutile il rigore segnato da Kucka per gli ospiti. Il Verona torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive mentre il Parma non riesce più ad uscire dalla lunga crisi e resta in zona retrocessione.

Comments

comments