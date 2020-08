Verona, Setti: “Kumbulla? Ha tante offerte, ma potrebbe anche rimanere”

Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Il patron scaligero si è soffermato, in particolar modo, su Marash Kumbulla, difensore che piace a diverse squadre, tra cui Napoli, Inter e Lazio. “Se Kumbulla rimane? Interessa a molte squadre e ci sono diverse trattative in corso, quindi vedremo cosa succederà. Di certo, un top club rappresenterebbe una grandissima occasione per lui, ma se alla fine restasse qui sicuramente non sarebbe un problema: è un grande giocatore e lo terremmo molto volentieri”.

