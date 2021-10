Verona, Veloso: “Dopo la Juve, vogliamo dare il massimo anche contro il Napoli: al Maradona per vincere”

Miguel Veloso, centrocampista del Verona, ha commentato ai canali ufficiali del club scaligero la vittoria ottenuta ieri contro la Juventus.

Oltre a parlare del meritato successo ai danni dei bianconeri, il portoghese ha parlato anche del prossimo impegno, in casa del Napoli: “Non è facile affrontare una squadra forte come la Juve, a maggior ragione se è reduce da una sconfitta in casa. È stata una vittoria frutto dello spirito di sacrificio di tutta la squadra e del lavoro quotidiano che questo gruppo meraviglioso svolge con dedizione e, al contempo, piacere. Il DNA di questa squadra è rimasto lo stesso che si è visto nelle scorse due stagioni. È un nostro tratto distintivo, la mentalità aggressiva ormai fa parte della nostra cultura. Anche nelle prossime gare, a partire dalla prossima contro il Napoli, vogliamo continuare a dare del nostro meglio, dobbiamo sempre entrare in campo convinti di poter vincere”.

