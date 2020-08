Verratti: “Con l’Atalanta sarà dura, il Napoli può mettere in difficoltà il Barcellona”

L’ex compagno di squadra di Insigne al Pescara Marco Verratti, oggi al PSG avversario dell’Atalanta in Champions, ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi propiniamo un breve estratto.

“Dopo la lunga sosta non siamo ancora al 100%. Conosciamo il valore dell’Atalanta. Sarà dura ma è normale. La pandemia ha condizionato tutto ma l’Atalanta è cresciuta anche dopo la pausa.

Barcellona-Napoli? Gattuso ha risistemato bene il Napoli trasmettendo ordine tattico e aggressività meritandosi la Coppa Italia. Penso che possano mettere in difficoltà il Barcellona sfruttando come il Lione il fatto di giocare senza la pressione dei tifosi”.

