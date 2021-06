Verratti: “Insigne e Immobile? Emozionante essere qui pensando a 10 anni fa”

Il centrocampista del PSG e dell’Italia, Marco Verratti, ha parlato del suo rapporto con Insigne e Immobile in un’intervista rilasciata all’UEFA.

C’è questa amicizia che parte da lontano, da Pescara, tu, Immobile, Insigne, quanto è bello ritrovarsi insieme anche per il gruppo la vostra amicizia?

“Sicuramente è anche molto bello ed emozionante perché comunque se guardiamo dove eravamo dieci anni fa non pensavamo di ritrovarci tutti insieme in nazionale ed essere protagonisti con questa nazionale e quindi sono felice nel momento in cui ci troviamo qui a Coverciano, sono felice quando veniamo a ritrovarci per stare insieme, non abbiamo molte altre possibilità di vederci. Anche fuori dal campo siamo molto amici, sono felice che ci siamo ritrovati tutti e tre qui”.

Comments

comments