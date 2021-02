Verratti, la rivelazione dell’ex agente: “Era del Napoli ma rifiutò. Voleva la Juventus”

Intervenuto a L’Equipe l’agente Donato Di Campli parla di Marco Verratti, suo ex assistito, raccontando il suo trasferimento al PSG.

“Nel 2012 il Napoli era d’accordo con i dirigenti del Pescara, ma Marco rifiutò. Non voleva andare nemmeno al Paris Saint-Germain. Con i suoi amici pescaresi abbiamo dovuto convincerlo. Marco aveva stretto un accordo con la Juve di cui era tifoso, ma le due società non hanno trovato l’intesa. L’ha spuntata il Paris Saint-Germain perché ha pagato la cifra chiesta dal Pescara. Credeva in Marco ed è stata importante la presenza di Leonardo”.

