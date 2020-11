Verso Bologna-Napoli: Dries Mertens ritrova la sua vittima preferita. Il belga è a secco da un po’ e quella di domenica potrebbe essere l’occasione giusta.

11 gol in 11 partite per l’all time top scorre azzurro Dries Mertens contro il Bologna. A nessuno, in Serie A, ha segnato più reti da quando veste la maglia del Napoli.

