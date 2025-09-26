Serie A

Verso Milan-Napoli: Leao completamente recuperato.

Pubblicato il

Come riportato da Emanuele Baiocchini a Sky Sport 24. Dopo aver svolto allenamento con il resto della squadra per la prima volta nella giornata di ieri,

anche quest’oggi Leao è si è allenato con il resto dei compagni in gruppo per il secondo giorno di fila.

Chiaro segnale di come il portoghese sia recuperato per la sfida contro il Napol

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top