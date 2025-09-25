Serie A

Verso Milan-Napoli. Leao oggi in gruppo.

Pubblicato il

Secondo quanto dichiarato dal vice di Allegri oggi Leao dovrebbe tornare in gruppo.

il calciatore assente da diverse settimane verrà valutato in questi giorni,

Probabile la sua convocazione per il big match tra Milan e Napoli, almeno per la panchina.

 

