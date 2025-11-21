Napoli

Verso Napoli-Atalanta: La probabile formazione

Mancano poco più di 24 ore a Napoli-Atalanta, una partita che dirà più di tante parole usando il linguaggio universale e comprensibile a tutti: 

Quello del pallone.

Il Napoli dovrebbe schierarsi così:

Savic

Di Lorenzo Rrahmani Buongiorno Gutierrez

Elmas Lobotka McTominay

Politano Hojlund Neres

