Napoli

Verso Napoli-Genoa gli azzurri tornano oggi al lavoro

Pubblicato il

Giornata di riposo premio concessa da Conte agli azzurri dopo la vittoria in Champions.

Oggi il Napoli torna a Castelvolturno per preparare la sfida al Genoa reintegrato il capitano dopo la squalifica scontata in Champions disponibili anche Marianucci e Mazzocchi che sono fuori lista europea,

