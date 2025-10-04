Verso Napoli-Genoa. La probabile formazione scelta da Conte

Napoli-Genoa al Maradona domenica alle 18,00 per il sesto turno di Serie A
Questa la probabile formazione degli azzurri
Meret
Di Lorenzo Beukema J Jesus Olivera
Anguissa Lobotka De Bruyne
Politano Hojlund McTominay
