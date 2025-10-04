Napoli

Verso Napoli-Genoa. La probabile formazione scelta da Conte

Pubblicato il
Olivera

Napoli-Genoa al Maradona domenica alle 18,00 per il sesto turno di Serie A

Questa la probabile formazione degli azzurri

Meret

Di Lorenzo Beukema J Jesus Olivera

Anguissa Lobotka De Bruyne

Politano Hojlund McTominay

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top