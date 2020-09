Verso Napoli-Genoa: tra moduli e scelte tecniche. No a Mertens a destra nel tridente

Verso Napoli-Genoa: tra moduli e scelte tecniche. Domani gli azzurri sfideranno i rossoblu nella seconda giornata di campionato.

Manca poco all’esordio stagionale degli uomini di Gattuso allo Stadio San Paolo. Le idee dell’allenatore azzurro sembrano abbastanza chiare: Osimhen, questa volta dall’inizio senza dubbio con Mertens che potrebbe giocare alle sue spalle in caso di 4-2-3-1. Scongiurata l’ipotesi di vederlo a destra nel 4-3-3: Gattuso ha fatto capire che non ha intenzione di riproporre un Dries in stile Belgio.

