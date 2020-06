Verso Napoli-Inter: da Vecino a D’Ambrosio, nerazzurri non al meglio

Problemi per l’Inter di Antonio Conte in vista della sfida di domani contro il Napoli. Ecco quanto riporta La Gazzetta dello Sport.

“Niente ritiro, poi domani mattina partenza per Napoli e rientro dopo la partita. Vigilia atipica per Conte, che in ogni caso ha deciso di lasciare libera la sera della vigilia ai giocatori. Alla trasferta non dovrebbe partecipare Vecino, in dubbio anche Godin che pure ieri si è allenato regolarmente in gruppo. In difesa i titolari saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni: D’Ambrosio non è al meglio. A centrocampo Eriksen è in vantaggio su Sensi per una maglia da titolare”.

