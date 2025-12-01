Serie A

Verso Napoli-Juventus: Vlahovic fuori tre mesi

Pubblicato il

Inizia la settimana di Napoli-Juventus e inizia con una brutta notizia per Spalletti 

Vlahovic sarà fuori gioco per tre mesi

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top