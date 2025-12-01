Verso Napoli-Juventus: Vlahovic fuori tre mesi

Inizia la settimana di Napoli-Juventus e inizia con una brutta notizia per Spalletti
Vlahovic sarà fuori gioco per tre mesi
Il cordoglio del Napoli per la scomparsa di Pietrangeli
Le pagelle di Roma-Napoli: L’Arca di Contè con la lupa sdentata e il minollo Neres
Alessandro Buongiorno: “Importante l’intensità con cui abbiamo affrontato tutti i 90 minuti”
Conte in conferenza: “Bravi i giocatori che stanno dimostrando grande senso di responsabilità”
Antonio Conte a DAZN: “Contento per i ragazzi, oggi prestazione di autorità e personalità. Se vogliamo possiamo”
Gasperini a DAZN: “L’intervento di Rahmani per me poteva essere rilevato, poi sbagliamo a concedere la ripartenza”
De Laurentiis: i complimenti alla squadra azzurra e ad Antonio Conte
Serie A-Roma-Napoli: Neres segna nel primo tempo per gli azzurri. Vince il Napoli, scavalca la Roma e va in vetta (0-1, 36′ Neres)
Serie A: Atalanta Fiorentina 2-0
Roma-Napoli: le formazioni