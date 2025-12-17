Verso Napoli-Milan: Ancora una defezione tra gli azzurri

Il Napoli perde ancora pezzi
Olivera questa mattina non si allena per un leggero affaticamento al polpaccio
La ZES boccia l’ipotesi nuovo stadio del Napoli a Poggioreale
Jorginho:”Tiferò sempre Napoli”
Lorenzo Insigne al Santobono Pausillipon
Napoli: Ultimo allenamento prima della partenza per l’Arabia.
Mainoo diventa un caso plateale.
Canale8 Bucciantini:”Non arrivare almeno ai playoff di Champions sarebbe un fallimento per il Napoli”.
Legge di bilancio i fondi per lo sport
Il Napoli presenta il calendario 2026
Designato l’arbitro per Napoli-Milan
Le pagelle di Udinese-Napoli: Napoli in modalità risparmio energetico ma si scarica lo stesso.