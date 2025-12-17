Super coppa italiana

Verso Napoli-Milan: Ancora una defezione tra gli azzurri

Pubblicato il

Il Napoli perde ancora pezzi 

Olivera questa mattina non si allena per un leggero affaticamento al polpaccio

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top