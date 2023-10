Verso Napoli-Milan: Pioli vuole lo scudetto, è convinto delle sue idee e non le cambia. Complimenti per Garcia.

Pioli in conferenza stampa pre Napoli Milan

Convinto delle sue idee, non si sente presuntuoso e vuole lo scudetto:

“Io sono convinto di ciò che faccio. Studio, mi preparo, mi aggiorno e nelle mie convinzioni cerco di dare convinzione ai miei giocatori. Non credo di essere presuntuoso, non posso convincere tutti e non è il mio obiettivo farlo”.

Su Garcia: “E’ un ottimo allenatore, ha avuto qualche difficoltà all’inizio come è normale che sia. E’ un allenatore di livello”.

Su Theo Hernandez: “Stiamo sviluppando una fase offensiva un po’ diversa e ci sta che lui sia un po’ più di appoggio. Theo è un giocatore fortissimo, dobbiamo alzare tutti l’asticella ma ho la sensazione che siamo vicini a essere di altissimo livello. Dobbiamo sforzarci per arrivare a quel livello”.

“Sappiamo di arrivare da due sconfitte, domani sarà un altro scontro diretto e abbiamo la voglia di cambiare questa situazione. Quando giochi le partite contro avversari di questo livello devi stare sul pezzo per 95 minuti”.

Pioli ha proseguito: “Sono stati giorni di lavoro, di dialogo per alzare il livello di tate situazioni che ci hanno visto un po’ in difficoltà”.

Sul modo di giocare: “Abbiamo un nostro modo di giocare che dobbiamo portare avanti, non cambieremo il nostro stile di gioco”.

Sugli obiettivi: “Lavoriamo con una proprietà ambiziosa che ha reso la squadra competitiva: l’obiettivo è vincere lo Scudetto”.

Sulle sensazioni dopo la partita col PSG: “C’erano nervi tesi ed è giusto che sia così perché diamo il massimo per ottenere il meglio e non ci siamo riusciti. Ne abbiamo parlato, ci siamo confrontati ed è tutto chiarito. Mi sono state riportate cose in sala stampa non veritiere e questo ha creato un po’ di confusione. Ma è tutto chiarito”.

Comments

comments