Verso Napoli-Parma: dolci ricordi per il capitano azzurro Lorenzo Insigne che contro lo Spezia è tornato a brillare.

Quella contro il Parma non può essere una partita normale per Lorenzo Insigne.

Torniamo un po’ indietro nel tempo, fino al 16 settembre del 2012. Un giovane Lorenzo Insigne cominciava a farsi notare in prima squadra e quel giorno, proprio contro il Parma, arrivò il suo primo gol in azzurro in Serie A: emozione che si porterà dietro per tutta la vita.

Comments

comments