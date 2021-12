Verso Napoli-Spezia, il report dell’allenamento svolto dalle Aquile

Napoli-Spezia, ultima partita di questo 2021, si avvicina e le Aquile hanno ripreso gli allenamenti in vista della sfida.

Di seguito il report ufficiale:

“Subito al lavoro le Aquile dopo il pareggio del ‘Picco’ contro l’Empoli. Scarico per chi è sceso in campo ieri, lavoro in campo per il resto del gruppo. Non ha preso parte alla seduta Mbala Nzola, fermo a causa di un virus gastrointestinale. Domani mattina la rifinitura, a seguire la partenza per Napoli, dove la squadra di mister Thiago Motta scenderà in campo per l’ultima gara dell’anno.”

