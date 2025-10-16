Verso Torino-Napoli. Si lavora in campo e si riflette in panchina

Contro il Torino Il Napoli dovrà fare delle scelte.

Innanzitutto va valutata la posizione di Politano che ha recuperato dal problema al gluteo ma deve essere gestito.

Al suo posto Elmas può essere un’opzione solida, così come Spinazzola che ha dimostrato dí starci bene anche a destra.

Neres l’altra soluzione ma più difficile dal primo minuto.

C’è poi Buongiorno, guarito e con un minutaggio da recuperare.

Si valuta se e per quanto tempo utilizzarlo

Infine il ballottaggio consolidato tra Savic e Meret

Intanto a Castelvolturno

Gli azzurri continuano la preparazione in vista del prossimo match di campionato contro il Torino. Al SSC Napoli Training Center il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto lavoro tecnico-tattico.

