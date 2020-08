Jan Vertonghen, accostato al Napoli, finirà in Portogallo. Sportitalia rende noto che sono a un passo le firme con il Benfica.

Era stato accostato anche al Napoli, alla fine andrà in Portogallo. Tutto fatto, o quasi, per Vertonghen al Benfica. Il difensore che si è appena svincolato dal Tottenham, che il Napoli stava seguendo come opzione a parametro zero, si legherà con il Benfica. Accordo ad un passo e, secondo Sportitalia, sono già state programmate anche le visite mediche.

