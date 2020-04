Vertonghen in cima alla lista di Giuntoli, ci sono altri due centrali

Jan Vertonghen nella lista del Napoli che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe a caccia di un difensore centrale.

Jan Vertonghen in cima alla lista dei centrali stilata da Cristiano Giuntoli. Assieme a lui, altri due giovani giocatori:

“Al termine della stagione il difensore sarà libero a parametro zero e potrebbe rappresentare una soluzione. Il Napoli ha guardato in Francia, a Malang Sarr (21, del Nizza), ma ci sarà modo per lasciarsi andare per considerare anche Robin Koch (23 del Friburgo)”.

