Vertonghen: “Non faccio troppi complimenti all’Italia, mi ha irritato nel finale”

Jan Vertonghen, difensore del Belgio, non ci sta sulla sconfitta di ieri contro l’Italia e lo fa trasparire nelle sue parole.

Queste le sue dichiarazioni, riprese dal portale del Corriere dello Sport:

“L’Italia? Buona squadra, lo dicono anche i dati. Ma io non voglio complimentarmi troppo con loro. Mi hanno fatto irritare troppo nel finale. Lo so che queste sono scuse, alla fine dobbiamo pensare soprattutto ai nostri errori. È stata colpa nostra.

Fa male, sono molto deluso. Primo gol? Ho cercato di tenere palla, ma non è stata la scelta giusta. In quell’occasione avrei solo dovuto spazzare. È andata proprio come le altre volte, è un’occasione mancata. Nei Mondiali 2014 ci siamo fermati ai quarti, a Euro2016 e ai Mondiali 2018 siamo arrivati in semifinale. Ora dobbiamo analizzare cos’è andato storto.“

Comments

comments