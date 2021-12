Vettosi, economista: “Gestione De Laurentiis? Normale amministrazione nel rispetto delle regole”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabrizio Vettosi, economista, che parlato anche del Napoli.

In particolare, si è soffermato sulla gestione del club da parte di De Laurentiis:

“L’inchiesta sulle plusvalenze? Purtroppo non è una novità in Italia, già alla fine degli anni Novanta c’era chi, come Cecchi Gori, Tanzi, Cragnotti e Sensi, le utilizzava per potersi iscrivere al campionato. Per quanto riguarda la Juventus, la creazione dell’Under-23 è servita per compiere numerose operazioni a specchio, senza flusso di denaro, che potessero generare plusvalenze ed essere inserite a bilancio.

La gestione De Laurentiis? È un normale amministratore che agisce nel rispetto delle regole. Il problema è che mancano i controlli per scovare coloro che delinquono. La situazione della Sampdoria dopo l’arresto di Ferrero? Il rischio concreto è il fallimento.”

