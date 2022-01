Vezzali: “ Abbiamo bisogno dello sport, senza scordarci che in questo momento la curva epidemiologica è in salita”

Il sottosegretario del governo con delega allo sport, Valentina Vezzali, si è occupata in un’intervista alla Rai del nuovo protocollo in vigore per i casi-Covid in Serie A.

Sul rinvio delle partite per il 35 per cento di positivi in squadra:

“Sono molto contenta che questa decisione abbia consentito di superare delle criticità. La finalità dell’incontro era permettere agli organismi sportivi di andare avanti. Abbiamo bisogno dello sport, senza scordarci che in questo momento la curva epidemiologica è in salita. Quando la situazione epidemiologica migliorerà, secondo il sottosegretario, sarà possibile anche che gli stadi riaprano.

Vezzali ha poi proseguito tornando sulla questione della riduzione della capienza degli stadi italiani a 5000 persone: “Ritengo che la decisione presa dalla Lega sia stata chiara e netta, con l’obiettivo di dare un messaggio: non siamo fuori dal tunnel e non dobbiamo abbassare la guardia“.

Conclusione riservata agli aiuti economici invocati dal sistema per sopravvivere: “Stiamo lavorando con il Governo per un piano ristori di circa un miliardo. Valutiamo inoltre un fondo ad hoc per le società riguardanti le varie spese e la rateizzazione delle tasse”.

