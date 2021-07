Vezzali risponde a Gravina: “Sistema calcio già in perdita prima della pandemia”

In un’intervista concessa a Milano Finanza, Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, risponde alla lettera di Gravina di ieri.



Interpellata in merito, la Vezzali ha risposto così:

“Il sistema calcio era in perdita già prima della pandemia, che ha però avuto l’effetto di amplificare il problema. È in realtà una questione strutturale, perché oggi i costi sono regolarmente più alti dei ricavi. Ristoro e dilazione fiscale per club e Figc? Con tanti settori in difficoltà o proprio in ginocchio, parlare di “aiuti di Stato” al calcio rischia di essere poco comprensibile per i cittadini.

Preferisco immaginare ogni sostegno o supporto, anche eventualmente la dilazione fiscale temporanea, legato a riforme strutturali del sistema calcio.”

Comments

comments