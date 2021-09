Vezzali, sottosegretaria Sport: “Non spetta al Governo giudicare la scelta di DAZN”

Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, è intervenuta ai microfoni di Adnkronos per parlare delle polemiche riguardo DAZN.

Polemiche che arrivano dai tifosi dopo le interruzioni dell’ultima giornata; inoltre la piattaforma streaming è sotto pressione anche per gli ascolti. Sulla scelta della Lega Serie A di affidare i diritti del campionato a DAZN è intervenuta Valentina Vezzali, che ha commentato così:

“Il calcio è uno degli eventi più seguiti nel nostro Paese, non spetta al Governo giudicare se la scelta sia stata opportuna. Quello che posso dire è che, come per il resto dell’Europa, il cambio di distribuzione delle partite preferendo la modalità in streaming è una rivoluzione che sta permettendo al nostro Paese di accelerare il suo sviluppo tecnologico, come ogni innovazione ci sono dei problemi, confido in una rapida soluzione.“

