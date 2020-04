Da oggi è possibile vendere cibo d’asporto. I locali non apriranno ai clienti, ma pizza, panini e altro potranno essere recapitati dalle 16 alle 23 a chi le ordinerà.



Ma non tutti riapriranno scoraggiati scoraggiati delle restrizioni degli orari e degli obblighi in materia di sicurezza sanitaria.

Degli iscritti a Confcommercio la stima parla del ritorno al lavoro per il 20-30 per cento delle attività oggi e del 50 per domani.

Comments

comments