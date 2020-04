Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Gianluca Vialli ricorda Andrea Fortunato. Queste le sue parole.

“Andrea era un bravissimo ragazzo. Leale, altruista, coraggioso, curioso e simpatico. Era anche un ottimo calciatore con un enorme potenziale e un futuro da giocatore della Nazionale. Per me non era semplicemente un collega ma anche un amico. Adesso è uno dei miei angeli custodi… Andrea, mi manchi”.

Comments

comments