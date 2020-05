Vicepresidente federazione polacca: Milik-Zielinski? Uno andrà via e l’altro resterà”

Marek Kozminski, vice presidente della federcalcio polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Stiamo preparando tutto per la ripartenza del campionato, stiamo lavorando per il 28 maggio. Guarderemo al modello tedesco, le norme sono le stesse. Speriamo che ciò che abbiamo stabilito funzioni. Zielinski? E’ una telenovela che va avanti da troppo. Manca l’annuncio ufficiale e questo non va bene né per il Napoli né per il giocatore. Questa situazione dura da più di un anno e non è normale. Io l’ho sentito, per il bene di tutti gli va rinnovato il contratto, ballo ci sono tanti soldi e la situazione attuale, ma tra un anno Piotr va in scadenza e deve essere blindato in qualche maniera. Lui o Milik? Uno andrà via e l’altro resta”.

